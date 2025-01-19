Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Десять эпизодов обмана: в ЗКО поймали серийного мошенника

Он запрашивал предоплату и исчезал.
Арайлым Усербаева
Десять эпизодов обмана: в ЗКО поймали серийного мошенника

Полицейские задержали серийного мошенника, обманувший жителей Западно-Казахстанской области, сообщает Polisia.kz. Мужчина под предлогом оказания услуг по изготовлению натяжных потолков обманул нескольких граждан. Он запрашивал предоплату, сумма которой варьировалась от 15 до 118 тысяч тенге, а затем исчезал, не выполнив своих обязательств. 

В настоящее время возбуждено уголовное дело по десяти эпизодам мошенничества. Пострадавшими оказались жители Теректинского и Бурлинского районов, а также города Уральск. Общая сумма нанесенного ущерба составляет около 500 тысяч тенге. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование.  

Главный баннер

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article