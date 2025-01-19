Десять эпизодов обмана: в ЗКО поймали серийного мошенника

Полицейские задержали серийного мошенника, обманувший жителей Западно-Казахстанской области, сообщает Polisia.kz. Мужчина под предлогом оказания услуг по изготовлению натяжных потолков обманул нескольких граждан. Он запрашивал предоплату, сумма которой варьировалась от 15 до 118 тысяч тенге, а затем исчезал, не выполнив своих обязательств.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по десяти эпизодам мошенничества. Пострадавшими оказались жители Теректинского и Бурлинского районов, а также города Уральск. Общая сумма нанесенного ущерба составляет около 500 тысяч тенге. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование.