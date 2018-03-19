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Происшествия Социум

На халатное отношение к детям в частном детском саду Уральска пожаловались родители

В частном саду "Саби+" девочка описалась и воспитатель в качестве наказания оставила спать ребенка в мокрой постели, считают родители. В одной из групп социальной сети Instagram появился пост родительницы, которая написала подробности отношения воспитателей к детям, посещающим частный сад. В своем посте девушка указала, что 6 марта ее дочь после утренника легла спать и описалась, однако воспитатель не поменяла девочке постель. - Моя дочь год ходила в этот садик, но после последнего случая я забрала ее оттуда. Узнала я это от знакомой, которая работает в младшей группе этого сада няней. Выяснил
gorod
На халатное отношение к детям в частном детском саду Уральска пожаловались родители
В частном саду "Саби+" девочка описалась и воспитатель в качестве наказания оставила спать ребенка в мокрой постели, считают родители. 
В одной из групп социальной сети Instagram появился пост родительницы, которая написала подробности отношения воспитателей к детям, посещающим частный сад. В своем посте девушка указала, что 6 марта ее дочь после утренника легла спать и описалась, однако воспитатель не поменяла девочке постель. - Моя дочь год ходила в этот садик, но после последнего случая я забрала ее оттуда. Узнала я это от знакомой, которая работает в младшей группе этого сада няней. Выяснилось, что воспитатель накричала на моего ребенка и чтобы наказать ее, оставила спать на клеенка и ребенок спал в луже. На следующий день, со слов дочери, она вновь спала на этой же клеенке, - рассказала мама. - До этого она мне тоже жаловалась, что ее то стукнет воспитатель, то еще что-то, но я не верила, думала, она еще маленькая и придумывает скорее всего. После инцидента мама решила посмотреть запись с видеокамер, установленных в группах, но, как оказалось, в эти дни камеры не работали. Также в своей заметке в соцсети женщина написала о том, что в саду помимо того, что детей оставляют спать в мокрой постели, так еще и кормят помоями. - В младшей группе этого сада у меня работала знакомая, которая рассказала, что воспитатель по имени Гулим кормила одного мальчика помоями из-за того, что он много кушает, - говорится в посте. Между тем, по словам директора детсада "Саби+" Салтанат ЛЕПЕСОВОЙ, внутреннюю проверку по данному факту руководство уже провело. - Да, действительно, факт того, что девочка спала в мокрой постели был, но это не из-за того, что ее хотели наказать, просто в тот день был утренник, и воспитатель не уследила. На следующий день ребенок спал уже в чистой постели. Что касается камер видеонаблюдения, то они не работали на протяжении пяти дней, потому что кабель был оторван и на его замену нужно было время, - объяснила директор. Также директор сада отметила, что воспитателю было вынесено предупреждение. - Мы не уволили воспитателя, так как ранее на нее жалоб не было. Если говорить о том, что детей в нашем саду плохо кормят, то это неправда. Никаких помоев никому не давали. У нас не один садик в городе, а несколько, и ранее таких инцидентов не было и жалоб со стороны родителей тоже. Сейчас мы намерены подать в суд на распространителя клеветы в адрес нашего детсада, - заявила Салтанат ЛЕПЕСОВА.
   
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