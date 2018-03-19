На халатное отношение к детям в частном детском саду Уральска пожаловались родители

В частном саду "Саби+" девочка описалась и воспитатель в качестве наказания оставила спать ребенка в мокрой постели, считают родители. В одной из групп социальной сети Instagram появился пост родительницы, которая написала подробности отношения воспитателей к детям, посещающим частный сад. В своем посте девушка указала, что 6 марта ее дочь после утренника легла спать и описалась, однако воспитатель не поменяла девочке постель. - Моя дочь год ходила в этот садик, но после последнего случая я забрала ее оттуда. Узнала я это от знакомой, которая работает в младшей группе этого сада няней. Выяснил