На западе Казахстана ожидаются дожди

По данным РГП "Казгидромет", 16-18 марта на западе Казахстана ожидаются дожди, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - 16-18 марта в Западно-Казахстанской и Атырауской областях в связи с прогнозом осадков (преимущественно дождь), местами сильных и положительного температурного фона существуют риски формирования талого стока, подъема уровней и выхода воды на пойменные участки, - сообщили в РГП "Казгидромет". Такой же прогноз ожидается 17 и 18 марта в Актюбинской области.