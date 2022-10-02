По данным "Казгидромет" третьего октября в ЗКО осадков не ожидается. Жаркая погода сохраняется в ЗКО
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +18..+20 градусов, ночью похолодает до +10..+20. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Атырау - переменная облачность. Днём будет +20..+22 градусов, ночью +13..+15 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актобе будет солнечно. Днём ожидается до +15..+17 градусов. Ночью похолодает до +4..+6 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +23..+25 градусов, ночью опустятся до +12..+14 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
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