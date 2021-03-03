В Минэнерго обещали, что регионы будут обеспечены сжиженным газом в полном объеме, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Из-за ремонта Атырауского НПЗ Уральск остался без сжиженного газа Как сообщили в пресс-службе министерства энергетики РК, в ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" вышла из строя установка каталитического крекинга и производство сжиженного газа было остановлено. – По информации завода, восстановление работоспособности оборудования продлится до конца марта этого года. В этой связи министерством энергетики был сформирован скорректированный план поставки сжиженного нефтяного газа. Регионы, закреплённые за данным заводом, были перераспределены на ресурсы из других заводов. В частности, Алматинская, Карагандинская, Северо-Казахстанская, Жамбылская области и гг. Нур-Султан, Алматы перенаправлены на ТОО «ПетроКазахстанОйлПродактс», Костанайская и Мангистауская области перенаправлены на АО «СНПС-Актобемунайгаз», Атырауская область перенаправлена на ТОО «Тенгизшевройл» и Западно-Казахстанская область - на ТОО «Жаикмунай», - сообщили в министерстве энергетики РК. В данный момент ведется работа по заключению договоров между газосетевыми организациями и заводами-поставщиками. Таким образом, в министерстве энергетики обещали, что регионы будут обеспечены  сжиженным нефтяным газом в необходимых объемах. Напомним, из-за ремонта Атырауского НПЗ Уральск остался без сжиженного газа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.