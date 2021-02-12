Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, на территории Акжайыкского района водители автомобилей Toyota Prado и Lexus LX 470 опрокинулись в кювет. - На месте ДТП в салоне обеих машин было обнаружено 24 мешка рыбы частиковых пород без соответствующих документов, - отметили в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 196 УК РК "Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем".Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.