Набор первоклашек стартует с 1 апреля в Казахстане

В этом году прием заявлений для зачисления в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 31 августа 2025 года, сообщает пресс-служба Министерство просвещения РК.
Отметим, что в 1 класс дети поступают с 6 лет по заявлению родителей. Документы можно подать через портал электронного правительства egov.kz, информационные системы местных исполнительных органов, а также в бумажном виде с 1 апреля по 31 августа.
Перечень документов, необходимых для поступления в школу через портал для граждан Казахстана:
- заявление родителей или других законных представителей;
- справка о состоянии здоровья формы № 065-у и паспорт здоровья ребенка №052-2/у;
- фотография размером 3х4 см (2 шт.)
Для иностранных граждан:
Родители или другие законные представители ребенка должны проживать в нашей стране временно или постоянно. Иностранные граждане должны предоставить в школу документ о праве на постоянное проживание в Республике Казахстан вместе с отметкой о регистрации по месту жительства.
Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.
– Уважаемые родители, просим вас заранее позаботиться о поступлении в школу, не откладывая подачу документов на последние дни, - обратились в министерстве к казахстанцам.