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Социум

Набравшая самый высокий балл на ЕНТ в ЗКО выпускница хочет стать биотехнологом

Ученица областной специализированной школы для одаренных детей имени Сейфуллина Ботагоз ТУРАРОВА набрала 123 балла на ЕНТ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам Ботагоз, она родилась и жила в поселке Жангала Жангалинского района. У нее есть младший брат, который в этом году окончил 3 класс. - С 1 по 7 классы училась в школе №3 в поселке Жангала, - рассказала Ботагоз ТУРАРОВА. - После 7 класса я сдала экзамены и поступила в специализированную школу для одаренных детей. Там и проучилась до 11 класса. Вообще, мои 123 балла - это труд моих учителей, то, что они занимались со мной.
Анэль Кайнеденова
Набравшая самый высокий балл на ЕНТ в ЗКО выпускница хочет стать биотехнологом
Ученица областной специализированной школы для одаренных детей имени Сейфуллина Ботагоз ТУРАРОВА набрала 123 балла на ЕНТ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
kak hochesh_mg
kak hochesh_mg
 По словам Ботагоз, она родилась и жила в поселке Жангала Жангалинского района. У нее есть младший брат, который в этом году окончил 3 класс. - С 1 по 7 классы училась в школе №3 в поселке Жангала, - рассказала Ботагоз ТУРАРОВА. - После 7 класса я сдала экзамены и поступила в специализированную школу для одаренных детей. Там и проучилась до 11 класса. Вообще, мои 123 балла - это труд моих учителей, то, что они занимались со мной. Еще и моих родителей, которые оказывали поддержку, говорили: "Оправдаешь знак "Алтын белгі" - хорошо, не оправдаешь - ничего страшного". Но на пробных тестированиях я набирала максимально 124 балла. Была уверена, что смогу доказать свои знания. По словам девушки, она неправильно ответила на 1 вопрос по математике и на один вопрос по русскому языку. - Я подавала апелляцию по математике, но потом выяснилось, что я совершила ошибку, - говорит Ботагоз. - Четвертым предметом я выбрала биологию, потому что меня всегда интересовал окружающий мир: растения, животные и человек. Пока еще не решила, в какой университет буду поступать, но это точно будет не медицинский, я не представляю себя в медицине. Планирую поступить на факультет "Биологии и биотехнологии" в Астану или Алматы. Напомним, 2 июня в Казахстане прошел первый поток ЕНТ, на котором тестирование прошли 1133 человека. Всего же в этом году в ЗКО насчитывается 4581 выпускник, из них 3171 или 69,2% изъявили желание принять участие в ЕНТ. Также по области 239 учеников претендуют на знак «Алтын белгі» и 114 - на аттестат с отличием.
ЕНТ

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