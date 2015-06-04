Набравшая самый высокий балл на ЕНТ в ЗКО выпускница хочет стать биотехнологом

Ученица областной специализированной школы для одаренных детей имени Сейфуллина Ботагоз ТУРАРОВА набрала 123 балла на ЕНТ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам Ботагоз, она родилась и жила в поселке Жангала Жангалинского района. У нее есть младший брат, который в этом году окончил 3 класс. - С 1 по 7 классы училась в школе №3 в поселке Жангала, - рассказала Ботагоз ТУРАРОВА. - После 7 класса я сдала экзамены и поступила в специализированную школу для одаренных детей. Там и проучилась до 11 класса. Вообще, мои 123 балла - это труд моих учителей, то, что они занимались со мной.