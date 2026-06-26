Начальные классы в Казахстане могут освободить от СОР и СОЧ

Министерство просвещения Казахстана рассматривает вопрос полной отмены СОР и СОЧ для учеников начальной школы. Об этом в кулуарах правительства сообщила глава ведомства Жулдыз Сулейменова, передаёт Zakon.kz.

По словам министра, инициатива исходит от самих казахстанцев. Нынешняя система превратила проверку знаний в огромный стресс для всей семьи, а вокруг самих тестов уже сформировался теневой рынок.

- Данный вопрос поднимался именно со стороны родителей. Сейчас, когда ребенок пишет СОР или СОЧ, каждый родитель вовлечен в этот процесс, хотя это процесс контроля качества образования наших детей. Сейчас выявляются факты, где СОР и СОЧ продаются. Мне кажется, что данным фактам нужно дать правовую оценку. Но во многих развитых странах, где внедрялось критериальное оценивание, СОР и СОЧ в начальной школе вообще не применяются. Поэтому на данном этапе Минпросвещения обсуждает вопрос их отмены в начальных классах, - заявила министр.

Окончательный вердикт министерства по поводу отмены СОР и СОЧ для младших классов Жулдыз Сулейменова пообещала озвучить в августе 2026 года на традиционной республиканской конференции педагогов.

При этом возвращать старую советскую систему оценок министерство не планирует - ведомство ищет более современные альтернативы, в том числе с привлечением новых технологий.