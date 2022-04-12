- В частности на переводы в долларах, евро и карточные операции, так как международные платёжные системы Visa и Mastercard ограничили операции по их картам. Национальный банк оказывает банкам содействие, направленное на поддержку обслуживания их клиентов. Дочерние банки российских банков обеспечиваются наличными тенге в штатном режиме без ограничения. Санкции и ограничения, введённые в отношении указанных банков, не связаны и не влияют на деятельность казахстанских банков, - сказал Пирматов на заседании правительства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Председатель Нацбанка Казахстана Галымжан Пирматов сообщил, что расширение санкций в отношении российских банков и их дочерних организаций в Казахстане повлияло на работу этих банков.Спикер добавил, что депозиты в банковской системе с начала года увеличились на 2,3%. При этом депозиты в национальной валюте снизились на 1,5% тенге до 17,1 трлн тенге (за счёт юридических лиц) при росте валютных вкладов на 8,9% до 10,6 трлн тенге (преимущественно за счёт розничного сектора).