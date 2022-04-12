Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию «МГ» поступила информация о том, что 11 апреля в 15:25 антикоррупционная служба задержала начальника отдела миграционной службы управления полиции Уральска. Он подозревается в получении взятки в размере 50 тысяч тенге за ускоренную выдачу соответствующей справки. По предварительным данным, его водворили в изолятор временного содержания. Необходимо отметить, что эту должность занимал Канат Муканов. Однако сегодня, 12 апреля, в управлении полиции Уральска сообщили, что, буквально вчера, 11 апреля, Муканов перевёлся на другую работу. Куда именно, уточнять не стали. В антикоррупционной службе РК отказались комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие информации. В департаменте полиции задержание своего сотрудника также комментировать не стали. В пресс-службе областного суда сообщили, что санкции о задержании ещё не было. Другие подробности выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.