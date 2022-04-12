- Хотелось бы отметить, что на сегодня действует совместный приказ министерств энергетики, финансов и Комитета национальной безопасности, в рамках которого введён запрет на вывоз бензинов, дизельного топлива и других отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом за пределы страны и прорабатывается вопрос о продлении ещё на 6 месяцев, - сказал Акчулаков на заседании правительства.

В Казахстане прорабатывают вопрос о продолжении запрета на вывоз бензина и дизельного топлива.С 21 ноября 2021 года по 21 мая 2022 года в Казахстане действует запрет на вывоз бензина, дизельного топлива, а также отдельных видов нефтепродуктов с территории республики автомобильным транспортом. Запрет не распространяется на вывоз смазочных масел и на случаи вывоза нефтепродуктов в бензобаках автотранспорта, предусмотренных заводом-изготовителем, а также вывоза ГСМ в отдельных ёмкостях объёмом не более 20 литров.