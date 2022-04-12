- На Тенгизе за указанный период добыто 7,3 млн тонн нефти. Объем добычи нефти на Кашагане составил 4,7 млн тонн. Показатель Карачаганакского проекта составил 3,2 млн тонн. За отчётный период экспортировано 17,6 млн тонн нефти, что больше на 5,3% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, - сказал Акчулаков на заседании правительства.Говоря о газовой отрасли, за отчётный период добыто 15 млрд кубометров газа, показав рост на 8,2% к аналогичному периоду прошлого года. Объём внутреннего потребления товарного газа составил 6,7 млрд кубометров. Акчулаков также сообщил, что запрет на вывоз бензина и дизтоплива хотят продлить ещё на полгода. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
