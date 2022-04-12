В Казахстане наблюдается рост по показателям добычи и экспорта нефти, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО увеличилось число зараженных COVID-19 среди сотрудников КПО и "Жайык Мунай" Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что объём добычи нефти и конденсата за январь-март 2022 года составил 22,7 млн тонн.
- На Тенгизе за указанный период добыто 7,3 млн тонн нефти. Объем добычи нефти на Кашагане составил 4,7 млн тонн. Показатель Карачаганакского проекта составил 3,2 млн тонн. За отчётный период экспортировано 17,6 млн тонн нефти, что больше на 5,3% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, - сказал Акчулаков на заседании правительства.
Говоря о газовой отрасли, за отчётный период добыто 15 млрд кубометров газа, показав рост на 8,2% к аналогичному периоду прошлого года. Объём внутреннего потребления товарного газа составил 6,7 млрд кубометров. Акчулаков также сообщил, что запрет на вывоз бензина и дизтоплива хотят продлить ещё на полгода.