- Подозреваемый использовал время вечернего намаза и крал у прихожан наличные деньги, сотовые телефоны и ценные вещи. Действовал как внутри мечетей, так и снаружи, где вскрывал припаркованные автомашины. Боковые стекла автомобилей разбивал специальным молоточком с пластмассовой основой и стальным наконечником, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Фото: ДП Алматы 25-летний мужчина орудовал в мечетях. При кражах он всегда использовал защитную маску.Задержанный житель Есика ранее судим за кражи. Расследование продолжается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.