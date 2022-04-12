– Мы провели небольшой анализ: пять лет назад килограмм говядины стоил 1 600 тенге, сейчас оно стоит две тысячи тенге. За пять лет подорожало лишь на 20%. За это время цены на ГСМ выросли в три раза, запчасти в три раза, ещё из-за санкций установлены ограничения, и в будущем запчасти будут стоить ещё дороже. Корм подорожал в три раза, а мясо всего лишь на 20%. Мы не ценим труд сельчан, поэтому они массово забивают скот, потому что содержать его не выгодно, - заявил Мукаев.

– В противном случае наши крестьяне перестанут заниматься скотоводством. Сейчас мне скажут, что есть запрет на экспорт живого скота, но мясо вывозить можно. Нельзя. Россия запретила ввоз мяса из-за ящура (Россельхознадзор из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью животных ящуром в Казахстане и Палестине с 12 января ввёл ограничения на поставки из этих стран продукции животноводства - прим. автора), Китай - из-за оспы. По факту наши сельчане не могут вывозить и мясо. Другими словами, они субсидируют нас дешевым мясом. Сейчас никто не жалуется на дороговизну мяса, потому что оно дешёвое. Мы должны разрешить экспорт, - резюмировал свое выступление Мурат Мукаев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Депутат Мурат Мукаев во время очередной сессии маслихата ЗКО затронул проблему мелких крестьянских хозяйств. По его мнению, сельчане субсидируют область дешёвым мясом, так как в стране введён запрет на вывоз крупного и мелкого скота. А мясо вывозить в соседние страны они не могут из-за различных запретов.Депутат предложил поддержать предложение председателя «Мясного союза Казахстана» Асылжана Мамытбекова об отмене экспорта на вывоз крупного и мелкого рогатого скота.В Казахстане с шестого января 2022 года введён запрет на вывоз крупного и мелкого рогатого скота сроком на шесть месяцев. Экс-министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков в конце марта предложил отменить ограничение на экспорт говядины.