В стране преобладает омикрон-вариант. Об этом сообщил официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев в интервью телеканалу «Хабар».
- На сегодняшний день стелс-омикрон, который сейчас в Китае и в других соседних странах циркулирует, у нас не зарегистрирован, - сказал Байтанаев.
У большинства заражённых выявляют омикрон-вариант COVID-19. Также есть случаи инфицирования дельта-вариантом и оригинальным уханьским вариантом вируса. Стелс-омикрон выявили в ноябре 2021 года. Согласно заявлению ВОЗ, он передаётся в полтора раза быстрее, чем омикрон. На начало апреля циркуляцию стелс-омикрона выявили в 109 странах мира. Крупная вспышка заражений зарегистрирована в Китае, в Шанхае объявлен полный локдаун.