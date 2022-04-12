Chevrolet

- За рулем Chevrolet Nexia был 25-летний мужчина, в салоне 19-летняя пассажирка. В результате столкновения пострадали три человека. Все они были доставлены в больницу, - пояснили в ведомстве.

Фото предоставлено очевидцами По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, авария произошла на 72-ом километре дороги Подстепный - Илек. СтолкнулисьNexia и Volkswagen Passat, за рулём которого находился 41-летний мужчина.Другие причины выясняются. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что состояние пострадавших оценивается как стабильное, угрозы их жизни нет.