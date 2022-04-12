Изображение c сайта Pixabay Видео с новым дорожным знаком на проспекте публикуют автовладельцы в социальных сетях. В пресс-службе управления городской мобильности Алматы пояснили, что в качестве пилотного режима на участке проспекта Райымбек батыра от Саина до Яссауи в восточном и западном направлениях установили новые знаки дополнительной информации. Они регламентируют время действия знака «Полоса для маршрутных транспортных средства». А именно с 7:30 до 9:30 и с 17:00 до 20:00. То есть, в остальное время знак не действует и водители могут передвигаться по полосе. Камеры фото и видеофиксации перестроены. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.