- Сейчас проводится работа в рамках меморандума, подписанного в трёхстороннем порядке между Минсельхозом, Продкорпорацией и акиматами регионов. Министерством сельского хозяйства РК разработана программа по сдерживанию цен на хлеб, для этого в регионы из «Продкорпорации» отпускают зерно по удешевленной цене по 90 тысяч тенге за тонну (при рыночной цене 150 тысяч). Плюс к этой сумме добавляются расходы за транспортировку, это 12 тысяч тенге. В общем мукомольные предприятия покупают одну тонну по 102 тысячи тенге. Соглашение будет действовать до 31 августа этого года (будет куплено 15,9 тысяч тонн зерна). В области определены два оператора, это мукомольные предприятия - АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов» и ТОО «Белес-Агро». Предпосылок для повышения цены на хлеб из первого сорта муки - нет. Они получают удешевлённое зерно, производят удешевлённую муку и распределяют по хлебопекарням, - пояснил Денис Умашев.

Как рассказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Денис Умашев, сейчас одна тонна продовольственной пшеницы третьего класса в области стоит 150 тысяч тенге, а ранее стоила 120 тысяч тенге.Заместитель руководителя сельхозуправления заверил, дефицита зерна нет, запасов хватит для обеспечения нашей области. К тому же в ЗКО имеется удешевлённое ГСМ для посевных работ. Семеном обеспечены полностью.