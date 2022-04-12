- В этом году зафиксировано 242 случая падения стволов деревьев и больших веток. На местах вырубленных аварийных деревьев производится компенсационная посадка новых саженцев, что служит обновлению зелёного фонда города, - сказал Адильбаев на брифинге в РСК Алматы.

Изображение с сайта Pixabay Исполняющий обязанности руководителя управления зелёной экономики Серик Адильбаев рассказал, что кронированию подлежат больные деревья, имеющие сухие ветки. Однако есть и деревья, спасти которые санитарной обрезкой уже не удастся. Из 2 802 737 деревьев, аварийными признаны 84 628. В основном они находятся в центральной части города и в спальных районах. Управление совместно с сотрудниками научных институтов разрабатывает проект программы по сносу аварийных и омолаживанию возрастных деревьев.К слову, в случае повреждения имущества от упавшего дерева ответственность несёт собственник прилегающей территории в границах пяти метров. На землях общего пользования ответственность закреплена за районными акиматами. Возмещение ущерба рассматривается, как правило, через суд.