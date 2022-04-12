– Озеро большое, глубокое, рыбы всегда было много, а в этом году она вся задохнулась, - говорит автор видео.

– Согласно анализу департамента экологии, температура воды при измерении составила 9,8 градусов, процент растворённого в воде кислорода -11,08 мг/л. В ходе обследовательских работ было установлено, что погибло 150-200 килограммов карася. Сотрудники инспекции утилизировали погибшую рыбу в соответствии с санитарными требованиями. По предварительной версии, гибель рыб может быть вызвана низким уровнем воды и недостатком кислорода. В зимний период на водоёме ледовый покров был толстым, при этом средняя глубина водоёма составляет один метр. Это в свою очередь послужило причиной дефицита кислорода в воде, - пояснил Аслан Женисулы.

Скриншот с видео В социальных сетях распространяется видео с мёртвой рыбой в озере Садовое, которое находится недалеко от посёлка Октябрьское района Байтерек. Автор ролика утверждает, что среди погибшей рыбы есть мелкие и крупные караси.Официальный представитель комитета рыбного хозяйства Аслан Женисулы сообщил, что сообщение о гибели рыбы поступило в управление рыбной инспекции по ЗКО Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. На место выехали специалисты. Ещё один аналогичный случай зарегистрирован в селе Тунгыш Бурлинского района. Специалисты управления рыбной инспекции и департамента экологии обследовали место гибели рыбы. Предположительная причина гибели - недостаток кислорода.Следует отметить, что этот водоём не входит в список водоёмов, имеющих рыбохозяйственное значение.

