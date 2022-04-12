- Так получилось, что я шёл впереди супруги, когда выскочили собаки. Пока я отвлёкся на одну лающую впереди, другая укусила меня за ногу сзади. Я думаю, что если бы я в тот момент упал, они меня загрызли. Нам просто пришлось убегать от голодных животных, - говорит мужчина.

- Пока ехали, все брюки и обувь были в крови. В больнице мне всё обработали и отправили домой. Нога отекла, ходить больно, - говорит мужчина.

- Пусть их истребляют, как и раньше. Это же не дело. Меньше их не становится. Мой отец пожилой человек. Явно, он там шёл и не дразнил собак, чтобы они напали. Животные агрессивные и голодные, - сказала дочь Ерсаина.

- Исключением являются случаи, когда собака агрессивная. Мы её отлавливаем, проверяем и при необходимости усыпляем, - отметил Алибеков. - Но для этого к нам должно поступить заявление о такой собаке от жителей Уральска.

Фото предоставлено дочерью Ерсаина Давлетова Мужчина рассказывает, что вместе со своей супругой шёл по улице Темира Масина, когда на него напала стая собак. Пенсионер отмечает, что все они были агрессивными и внушительных размеров.После нападения псов, Ерсаин с супругой добежали до строящегося дома. Рабочие вызвали им такси, чтобы доехать в травмпункта.Его дочь Асель Давлетова просит власти принять необходимые меры. Она считает, что стерилизация и кастрация не спасут людей от укусов собак.В управлении здравоохранения ЗКО случай обращения мужчины в травмпунк подтвердили. У Ерсаина была укушенная рана левой голени. По словам директора Уральской городской ветеринарной станции Гадилбека Алибекова, согласно законодательству, сейчас собак отлавливают, кастрируют или стерилизуют, а затем отпускают в ареал обитания.Напомним, оставить заявку на отлов бродячих собак можно по телефону