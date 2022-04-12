ставка вознаграждения - 4%,

сумма кредитования - не более 10 млн тенге,

срок финансирования - не более семи лет,

первоначальный взнос - от 0%,

стоимость транспортного средства - не более 15 млн тенге.

- Для обеспечения прозрачности финансирования министерствами (МИИР и Минэкологии - прим. автора) предусмотрено обязательное условие, согласно которому у банков должна быть в наличии автоматизированная система отслеживания статуса и срока предоставления финансирования заёмщикам, - уточнили в ведомстве.

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщили, что сумма финансирования по программе льготного кредитования составит порядка 100 млрд тенге.