Опубликованы условия льготного автокредитования в Казахстане
Программу запустят в конце апреля, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщили, что сумма финансирования по программе льготного кредитования составит порядка 100 млрд тенге.
Условия кредитования покупки легковых автомобилей:
ставка вознаграждения - 4%,
сумма кредитования - не более 10 млн тенге,
срок финансирования - не более семи лет,
первоначальный взнос - от 0%,
стоимость транспортного средства - не более 15 млн тенге.
Кредитование будут осуществлять банки второго уровня.
- Для обеспечения прозрачности финансирования министерствами (МИИР и Минэкологии - прим. автора) предусмотрено обязательное условие, согласно которому у банков должна быть в наличии автоматизированная система отслеживания статуса и срока предоставления финансирования заёмщикам, - уточнили в ведомстве.
Также предусмотрено ограничение, которое запрещает финансирование одного и того же заёмщика более одного раза в течение двух лет.
