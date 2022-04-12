Программу запустят в конце апреля, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Миллион тенге украли из машины автоледи в Актобе Иллюстративное фото из архива "МГ" В министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщили, что сумма финансирования по программе льготного кредитования составит порядка 100 млрд тенге. Условия кредитования покупки легковых автомобилей:
  • ставка вознаграждения - 4%,
  • сумма кредитования - не более 10 млн тенге,
  • срок финансирования - не более семи лет,
  • первоначальный взнос - от 0%,
  • стоимость транспортного средства - не более 15 млн тенге.
Кредитование будут осуществлять банки второго уровня.
- Для обеспечения прозрачности финансирования министерствами (МИИР и Минэкологии - прим. автора) предусмотрено обязательное условие, согласно которому у банков должна быть в наличии автоматизированная система отслеживания статуса и срока предоставления финансирования заёмщикам, - уточнили в ведомстве.
Также предусмотрено ограничение, которое запрещает финансирование одного и того же заёмщика более одного раза в течение двух лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.