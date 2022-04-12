- Шикарные лимузины, платья и другое мы не рекомендуем и будем соответствующие указания и рекомендации давать нашим коллегам, - сказал Асхат Аймагамбетов в кулуарах правительства.

Министр образования напомнил, что 25 мая в школах страны пройдёт последний звонок, а во второй декаде июня – выпускные вечера.Ранее глава ведомства отмечал, что в этом году торжественные линейки 25 мая пройдут в традиционном формате. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.