Размытая плотина в Оренбургской области По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, в 16:40 от ЦУКС Главного управления МЧС по Оренбургской области поступило сообщение о размыве плотины на водохранилище в поселке Пустобаево Ташлинского района Оренбургской области РФ. - Объем воды в водохранилище составляет порядка 8 млн кубометров. Ширина размыва плотины составляет 7-8 метров. Вода попадает в реку Елтышевка, которая впадает в реку Урал. Река Урал протекает рядом с поселком Чинарево Январцевского сельского округа района Байтерек. По состоянию на 18.00 часов угрозы населенному пункту нет, - сообщили в пресс-службе ведомства. Между тем в поселок Чинарево направлена спецтехника (Кунг, автомобили, лодки и мотопомпы), мешкотара и спасатели. Видео с размытой плотины на территории Оренбургской области GLMTORS4Rs4 Также погрузчики и экскаваторы в село направили подрядные организации. Отметим, что в п. Чинарево 82 дома, в которых проживают 223 человека. Другие подробности в настоящее время выясняются.угрозы населенному пункту нет. Персоналом сельской школы в селе Чинарево проведено оповещение населения поселка. В случае возникновения угрозы подтопления поселка, жители будут эвакуированы в сельский дом культуры в п. Январцево. На месте находятся порядка 80 человек: спасатели, местные исполнительные органы и работники подрядных организаций. В 20.00в Чинарево выехали заместитель акима ЗКО Темирхан Мендигалиев и начальник ДЧС ЗКО полковник Ернур Утегенов.