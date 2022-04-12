- Износ основного оборудования станции составляет более 50%, что увеличивает количество отказов и приводит к возникновению частых аварийных ситуаций. В связи с этим имеется острая необходимость реконструкции, существующей вентиляторной градирни, которая изношена и не удовлетворяет потребности ТЭЦ в оборотном водоснабжении. После реализации проекта снизится забор воды из реки Урал на технологические нужды станции ориентировочно на четыре миллиона кубометров в год, прекратится сброс теплообменных вод в реку Урал, что решает экологические вопросы, - сказал генеральный директор АО «Жайыктеплоэнерго» Куат Мусин.В связи с удорожанием материалов и оборудования, необходимых для реконструкции, акимат Уральска планирует провести корректировку проекта с продлением срока реализации. Ориентировочная сумма удорожания составляет около 800 миллионов тенге и тогда реконструкция оборотного водоснабжения Уральской ТЭЦ обойдется в три миллиарда тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото со страницы областного акимата
