По данным Казгидромета, днём 13 апреля на юге и северо-западе ЗКО ожидаются гроза и сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. Гроза и сильный ветер ожидаются в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" По-прежнему на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди, с грозами.
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +16..+18, ночью похолодает до +6..+8. Ветер восточный до 20 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +20..+22 градусов, ночью +13..+15 градусов. Ветер юго-восточный до 20 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +20..+22 градусов. Ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +15..+17 градусов, ночью опустятся до +9..+11 градусов. Ветер северо-западный до 20 метров в секунду.
