обычные (маленькие точки с четкими краями, они вполне безопасны),

(маленькие точки с четкими краями, они вполне безопасны), врождённые (человек уже рождается с ними, встречаются у одного человека из 100 и увеличивают риск вероятности рака кожи),

(человек уже рождается с ними, встречаются у одного человека из 100 и увеличивают риск вероятности рака кожи), диспластические (передаются по наследству, а со временем могут увеличиваться).

Фото с сайта Pixabay.com Родинка – слово не медицинское, но оно широко используется, и люди к нему привыкли. Небольшие и симпатичные пятнышки коричневого или чёрного цвета на лице и теле могут придавать их обладателю дополнительный шарм. Они могут появится на любом участке тела, и даже во рту. Их основная масса образовывается до 20 лет, а к 60 годам на теле человека могут быть от 10 до 50 штук. Есть три вида родинок:Родинки состоят из меланоцитов, которые вырабатываются из меланина - пигмента, обеспечивающего цвет кожи и защищающего от ультрафиолетовых лучей. Родинки образовываются, когда мутирует ген, который кодирует белок меланоцитов. Происходит деление клеток и на коже формируются пятна. Мутация может происходить по разным причинам:Родинки имеют свойство менять свой цвет и размер. Например, под солнцем, во время беременности или в период полового созревания они могут потемнеть. А могут и вовсе исчезнуть, ведь по данным учёных, длительность жизни одной родинки равна 50 годам, а некоторые могут оставаться на всю жизнь.Если родинка ассиметрична, границы не ровные, размытые, не равномерного цвета, присутствует оттенки разных цветов, в диаметре больше пяти мм, имеет выпуклость, со временем увеличивается в размере, меняет цвет, форму, наблюдается кровотечение, зуд, выделяется влага, гной, то вам немедленно нужно обратиться к дерматологу. У мужчин чаще всего "опасные" родинки появляются на спине, а у женщин на ногах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.