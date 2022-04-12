- Если пёс начинает рычать, лаять и делать выпады при встрече с человеком, это совсем не значит, что он нападёт, в случае если вы правильно себя поведете. Главное правило, не стоит дразнить пса, смотреть в глаза животному и показывать свой зубы, он примет это за вызов. Ведь собака возможно защищает свою территорию.
- Если всё-таки дошло до нападения, то не пытайтесь спастись бегством. Пёс гораздо быстрее человека. Знайте, вам придётся подраться с животным. Тут действуют правила уличного боя. Не дайте возможность собаке зайти за спину (по возможности прижмитесь спиной к стене), защищайте свое лицо и шею. И главное, всегда старайтесь ударить в ответ собаку в уязвимые места: это морда (глаза, нос), пах, живот, сухожилия. Отметим, что у животных высокий болевой порог, поэтому вам придётся бить, что есть силы. И при получении укусов не стоит паниковать, продолжайте защищаться, пока четвероногий не отступит.
- Как правило, собаки пытаются вцепиться зубами мёртвой хваткой в первую попавшуюся часть тела. Поэтому обхитрите животное, подставьте для укуса сумочку, портфель. После того, как пёс "попадётся на удочку", мотайте вещами из стороны в сторону, будто раскачиваете его. Вероятно, что животному это быстро надоест и она примет это за игру, а не за агрессию, а после отступит. В противном случае, бейте собаку второй рукой по глазам и носу.
- Если вам повезло с местностью, где собака на вас вот-вот нападёт. Лучше избежать этого - залезть на дерево, забежать в подъезд (если путь окажется коротким).
- Кинологи советую вести себя в такой ситуации нестандартно. То есть, схватить палку или большой камень и в бою кричать и рычать громче зверя.
