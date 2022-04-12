Фото с места размыва плотины в Оренбургской области В 16.40 от ЦУКС Главного управления МЧС по Оренбургской области поступило сообщение о размыве плотины на водохранилище в п. Пустобаево Ташлинского района Оренбургской области РФ. Объем воды в водохранилище составляет порядка 8 млн кубометров. Ширина размыва плотины составила 7-8 метров. Вода по реке Елтышевка впадает в реку Урал, протекая через село Чинарево. В Чинарево тут же выехала спецтехника и спасатели. Людей оповестили об угрозе, а в доме культуры соседнего села организовали эвакопункт. Именно там разместили 17 жителей села Чинарево, четверо из которых дети. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, функционирует телефон Горячей линии: 8 (7112) 55-40-88. - Организовано взаимодействие с ЦУКС МЧС РФ по Оренбургской области по обмену оперативной информацией по факту размыва тела плотины. По состоянию на 20:45 по сообщению начальника ЦУКС МЧС РФ Мельникова поток немного уменьшился, но продолжается. Общий спад уровня в реке составил 50 см с того максимума, который был на 17.00. В 21.00 ответственное лицо заступил на дежурство для мониторинга ситуации. В настоящее время местной администрацией поселка заготавливается бут, земля. Ориентировочно земляные работы по восстановлению дамбы запланированы на 10.00 13 апреля, - сообщили в пресс-службе ведомства. Установлены наблюдательные рейки по реке выше села на расстоянии 2 км. Проведено укрепление дамбы внутри села протяженностью 50 метров. Департаментом полиции ЗКО осуществляется охрана общественного порядка. В мероприятиях в селе Чинарево в настоящее время задействовано около 130 человек.