По новым схемам автобусы начали курсировать с 13 апреля, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске начнут собирать автобусы В Транспортном холдинге Алматы предупредили об изменениях:
  • маршрута №133 Batu Trans. Теперь он будет съезжать с улицы Бекболата на улицу Каракоз - Ахметова - Тайказан, далее по Алтая и Серикова до улицы вдоль БАКа, далее по схеме.
  • маршрута №44 ТОО «Алматыэлектротранс». Теперь с улицы Курмангазы он будет сворачивать на улицу Байтурсынова и двигаться до Абая, далее по схеме.
  • маршрута №137 ТОО «Алматыэлектротранс». Теперь, двигаясь по проспекту Рыскулова, он будет разворачиваться на Кульджинском тракте и, двигаясь в обратном направлении, сворачивать на улицу Жаяу Муса, перед рынком Жетысу разворачиваться и ехать в обратную сторону до проспекта Рыскулова, далее по схеме.
В Алматы сразу три автобусных маршрута изменили схему движения