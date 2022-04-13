Автовокзалы Актобе могут не возобновить автобусные перевозки в Россию из-за дефицита машин
В Актобе международные автобусные перевозки возобновились после двухлетнего перерыва. Однако перевозчики сетуют на нехватку машин, передаёт телеканал «Астана».
Директор автовокзала рассказал, что рейсы осуществляли частные перевозчики, которые работали на договорной основе. За два года простоя многие из них распродали свои машины.
- 26 автобусов было у нас. Это собственность не наша, а перевозчиков. Но они за два года продали, сейчас осталось семь автобусов всего, из них на ходу четыре. Покупать не в состоянии. Самый дешёвый автобус сегодня стоит 110 тысяч долларов, - говорит Аскар Абилов, директор автовокзала.
Ещё одна проблема, с которой сталкиваются перевозчики - на казахстанской границе до сих пор требуют от въезжающих ПЦР-тест. Он действителен 72 часа, а в при поездках на дальние расстояния его срок выходит в пути. Это ограничение может значительно понизить спрос на дальние автобусные перевозки.
- Даже если пассажиры выедут из Санкт-Петербурга, пока доедут до Казахстана, они уже будут недействительными. Данную проблему поставили перед нами перевозчики, руководство автовокзалов, будем поднимать на межведомственной комиссии этот вопрос, - прокомментировал Айбек Кайер, руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог Актюбинской области.
Автобусы из Актобе в Оренбург начнут курсировать с 15 апреля. К концу месяца возобновят рейсы в Казань. Ближе к лету ожидается, что из Актобе на таком транспорте можно будет добраться в Уфу, Самару и Санкт-Петербург.
Оперштаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в России принял решение с 30 марта снять ограничения на въезд казахстанцев в РФ и на выезд россиян в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы. Ранее въезд в Россию через сухопутные пункты пропуска для казахстанцев был ограничен. Пересекать границу могли лишь несколько категорий граждан. С 11 апреля Казахстан открыл сухопутную границу с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном. Требование по обязательному предъявлению справки ПЦР или паспорта вакцинации сохраняется.
