Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг депозитов в национальной и иностранной валюте и долгосрочный рейтинг риска контрагента Kaspi Bank на уровне Ba1. Прогноз «Стабильный» отражает мнение агентства о дальнейшем устойчивом развитии банка. Лицензия №1.2.245/61 от 03.02.2020 г. выдана Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.