Посёлок окружен водой, но дома не затопило, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Оренбургской области размыло плотину: спасателей и спецтехнику направили в село ЗКО Размытая плотина в Оренбургской области О том, что в Оренбургской области размыло плотину, стало известно 12 апреля. В село Чинарево района Байтерек отправили мешкотару, мотопомпы и лодки. Началась и эвакуация местных жителей. По сообщению пресс-службы ДЧС ЗКО, сегодня, 13 апреля, из 150 человек, проживающих в селе, осталось четверо мужчин - они отказались от эвакуации.
- Населённый пункт окружён водой, подтоплений домов нет. Из 223 прописанных человек в селе, на данный момент проживают 150 человек. Силами ДЧС ЗКО из Чинарево эвакуировано в сельский дом культуры посёлка Январцево 20 человек, из них четверо детей. 11 человек находятся в автомобиле Кунг, из них девять пожилых и двое детей. Остальное население, 119 человек, самостоятельно эвакуировалось, разместились у родственников. Проведено укрепление дамбы внутри села протяжённостью 50 метров. 250 голов скота (220 КРС, 30 МРС) КХ «Санжар» отогнано в безопасное место, - пояснили в ведомстве обстановку на 4:00.
Установлено три наблюдательных поста. 130 человек ведут работы на трёх участках: уложено 1185 мешков на 215 метров. По руслу реки осуществляется патрулирование.