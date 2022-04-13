- Акимату Атырауской области было поручено принять меры по восстановлению и возмещению выявленных сумм нарушений в размере 10 035,9 млн тенге, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В Счётном комитете сообщили, что в декабре 2021 года провели государственный аудит эффективности использования бюджетных средств и активов государства, выделенных Атырауской области.На сегодня восстановлено - 8 618,5 млн тенге и возмещено – 7,1 млн тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.