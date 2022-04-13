Полицейского подозревают в получении взятки в размере 50 тысяч тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В прокуратуре ЗКО прокомментировали задержание начальника отдела миграционной службы Канат Муканов. Фото из архива "МГ" По информации пресс-службы прокуратуры ЗКО, начальник отдела миграционной службы управления полиции подозревается в совершении преступления по статье 366 УК РК «Получение взятки». Он задержан и находится в изоляторе временного содержания.
– Прокуратурой области согласовано ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, материалы направлены в суд. Иная информация разглашению не подлежит, - сообщили в прокуратуре.
По информации редакции, начальник отдела миграционной службы был задержан 11 апреля сотрудниками антикоррупционной службы. Он подозревается в получении взятки в размере 50 тысяч тенге за ускоренную выдачу соответствующей справки. Полицейского водворили в изолятор временного содержания. Необходимо отметить, что эту должность занимал Канат Муканов. 12 апреля в управлении полиции Уральска сообщили, что 11 апреля Муканов перевёлся на другую работу. Куда именно, уточнять не стали.