Первый автобус из Уральска в Самару отправится 14 апреля
В день между городами будут курсировать пять автобусов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В марте 2020 года из-за пандемии коронавируса между Казахстаном и Россией прекратились регулярные автобусные перевозки. Казахстанцы не раз обращались в автопарки с просьбой возобновить рейсы. И вот спустя два года из Уральска в Самару отправляется первый автобус с пассажирами. Заместитель гендиректора ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк» Данияр Мухтаров рассказал, что первый рейс намечен на 14 апреля.
- Билеты уже продаются в кассах автовокзала. Пока автобусы пустили только в Самару, со временем планируем выполнять рейсы по таким направлениям как Саратов, Бузулук, Оренбург и Тольятти. В день из Уральска в Самару будут отправляться пять автобусов, первый автобус отправится в 7:30, последний - в 17:00. Спрос есть, люди уже раскупают билеты, - рассказал Мухтаров.
Билеты стали на 500 тенге дороже. Если ранее цена одного взрослого билета составляла четыре тысячи тенге, то теперь она будет составлять 4 500 тенге. Детский билет - 2 250 тенге. Данияр Мухтаров объясняет это тем, что за последние два года заметно выросла стоимость ГСМ и запчастей.
Вместе с тем, спикер подчеркнул, что проблем с нехваткой техники у них нет.
– У нас есть порядка 18 автобусов. Сейчас маршруты регулярно курсируют между Уральском и Атырау. В Актобе пока не ездим, спроса нет. Люди предпочитают доезжать до Актобе на поезде, нам не рентабельно отправлять туда пустыне автобусы, - заключил Данияр Мухтаров.
Ранее на нехватку машин жаловались автовокзалы Актобе.
Оперштаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в России принял решение с 30 марта снять ограничения на въезд казахстанцев в РФ и на выезд россиян в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы. Для въезда в Россию сдавать ПЦР-тест не нужно. С 11 апреля Казахстан открыл сухопутную границу с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном. Требование по обязательному предъявлению справки ПЦР или паспорта вакцинации сохраняется.
