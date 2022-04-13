Размыв плотины в Оренбургской области: покинувшие село в ЗКО люди возвращаются в дома
Угроза подтопления миновала. Спасатели всю ночь укладывали мешки и делали дамбу, чтобы удержать воду, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
О том, что в Оренбургской области размыло плотину, стало известно 12 апреля. В село Чинарево района Байтерек отправили мешкотару, мотопомпы и лодки. Началась и эвакуация местных жителей. К утру стало известно, что 146 жителей покинули свои дома.
Сейчас в посёлке Чинарево находится более 120 сотрудников ДЧС ЗКО, в том числе и начальник департамента Ернур Утегенов, который доложил обстановку с места происшествия.
- Ситуация сложилась таким образом, что после 22 часов 12 апреля вода дошла до дамбы посёлка Чинарева. Потом вода обошла её с восточной части. Всю ночь спасатели укладывали мешкотару по дамбе, чтобы не допустить перелива. Было уложено 1 285 мешков. Для этого завезли 250 тонн инертных материалов. Вода прошла по реке Ертышевка (река протекает по посёлку). Было эвакуировано 32 человека, все остальные покинули село своим ходом. Подтопленных домов, дворов и объектов нет. Гибели скота не зафиксировано, - сообщил Ернур Утегенов.
Сейчас жители возвращаются в свои дома. Угроза подтопления миновала.
Фото и видео предоставлено ДЧС ЗКО
