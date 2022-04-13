Начальник следственного департамента МВД Казахстана Санжар Адилов рассказал о ходе расследования уголовного дела, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Санжар Адилов в ходе брифинга в СЦК заверил, что статус подозреваемых никак не влияет на ход расследования.
- В первую очередь хочу сказать, что вайнеры и блогеры - это обычные простые люди, которые наравне с другими гражданами в соответствии с действующей конституцией имеют права и обязанности. Наличие статуса или места работы, вайнер или блогер, для органов уголовного преследования не имеет значения, - сказал начальник следственного департамента МВД.
Он информировал, что в рамках расследования по Mudarabah Capital трое вайнеров привлекаются к уголовной ответственности. В отношении двоих по ходатайству прокурора судом избрана мера пресечения в виде залога. Один из подозреваемых в ходе досудебного расследования скрылся от органов следствия.
- В настоящее время по ходатайству прокурора и по согласованию с прокурором и с санкции суда он заочно арестован, объявлен в международный розыск. Принимаются меры по установлению местонахождения, задержанию и дальнейшему привлечению к уголовной ответственности. Органом уголовного преследования добыто достаточно доказательств, подтверждающих подозрения. Материалы уголовного дела подготовлены к завершению, - заключил Адилов.
Также в ходе брифинга стало известно, что следователи наложили аресты на имущество в Алматы, Нур-Султан и Алматинской области, которое зарегистрировано за подозреваемыми (14 человек)
и их родственниками. В списке четыре земельных участка, 10 квартир, пять частных домов, два авто и один магазин.
В апреле 2021 года в полицию с коллективным заявлением обратились жители Алматы. По версии следствия, руководители компаний Astex.kz и ACD technology с февраля 2019 года по январь 2021 года заключали с ними договоры о совместной деятельности для вовлечения средств, якобы необходимых для участия в госзакупках. Согласно документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесённого вклада каждому вкладчику ежемесячно. Более двух миллиардов тенге в Astex.kz от 160 вкладчиков поступали через Mudaraban Capital. Установлены и другие компании, через которые в Astex.kz и ACD technology переводились денежные потоки от вкладчиков.
В конце октября прошлого года руководителя Mudaraban Capital взяли под стражу.
Сам же глава компании Рустам Бурканов уверял, что является пострадавшим от действий своего партнёра - руководителя Astex.kz.
Ещё тогда пользователи социальных сетей были недовольным тем, что рекламировали компанию (которая в итоге оказалась финансовой пирамидой)
известные вайнеры Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев.
10 февраля 2022 года стало известно, что следственный суд санкционировал меру пресечения в отношении этих трёх вайнеров.
Они подозреваются по статье 217 части 3 пункта 2 УК - создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, совершенное с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере. 11 февраля известного вайнера Азимжана Саидбаева объявили в розыск.
.
11 апреля жертва финансовой пирамиды, потерявшая 20 млн тенге, подожгла себя у здания МВД Казахстана.
.
