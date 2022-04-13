Проект решения опубликован на сайте «Открытых НПА», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Алматы вышел из «красной» зоны по COVID-19 В пояснительной записке говорится, вносится на рассмотрение присвоение имён выдающихся деятелей безымянным улицам Алатауского, Бостандыкского, Медеуского районов.
- Приняты положительные заключения постоянной комиссии маслихата Алматы и ономастической комиссии Алматы, республиканской ономастической комиссии, - отмечается в документе.
Предлагается дать названия улицам:
  • по микрорайону Нұркент Алатауского района: улице с проектным наименованием № 1 - в улицу Аднана Мендереса.
  • По микрорайону Ерменсай Бостандыкского района: улицу с проектным наименованием № 2 - в улицу Жақсылық Үшкемпіров; улицу с проектным наименованием № 4 - в улицу Қаршыға Ахмедияров; улицу с проектным наименованием № 5 - в улицу Шолпан Жандарбековой.
  • По микрорайону Нұр Алатау Бостандыкского района: улица с проектным наименованием № 12 - в улицу Ғазиза Жұбанова; улица с проектным наименованием № 13 - в улицу Кәкімбека Салықова.
  • По микрорайону Нұрлытау Бостандыкского района: улицу с проектным наименованием № 6 - в улицу Розы Жамановой.
  • По Медеускому району: улицу с проектным наименованием № 2 - в улицу Тимофея Седельникова; улицу с проектным наименованием № 7 - в улицу Мәшһүр Жүсіп. По микрорайону Алатау Медеуского района:
  • улицу с проектным наименованием № 14 - в улицу Льва Гумилева.
Документ находится на публичном обсуждении до 27 апреля.