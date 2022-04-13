- По предварительной информации в районе пика Молодежный в горах Заилийского Алатау сошла лавина – под ней, предположительно, остались два человека, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Информацию о лавине подтвердили в пресс-службе республиканского оперативно-спасательного отряда. Группа из семи человек и кинологический расчёт выехали на поиски туристов.В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, информация о лавине поступила к ним в 13:28 13 апреля. На месте работают 26 человек. Стоит отметить, что департамент делал массовую рассылку, включая через SMS, о лавинной опасности в горах с девятого по 13 апреля. Пик Молодёжный (4 147метров) расположен в ответвлении Малоалматинского хребта между ущельями Малоалматинским и Кумбельсу.