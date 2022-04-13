Во время досудебного расследования Канат Муканов будет находиться под арестом, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В прокуратуре ЗКО подтвердили задержание начальника отдела миграционной службы Канат Муканов. Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе областного суда, сегодня, 13 апреля, в специализированном следственном суде рассмотрено ходатайство следователя антикоррупционной службы по ЗКО. Санкцией суда руководитель отдела миграционной службы управления полиции, 43-летний Канат Муканов арестован на два месяца. Он подозревается в получении взятки. Канат Муканов задержан 11 апреля сотрудниками антикоррупционной службы по подозрению в получении взятки в размере 50 тысяч тенге за ускоренную выдачу соответствующей справки. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.