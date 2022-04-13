Глава региона завёл страницы в Facebook и Instagram для обратной связи с населением, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Серик Шапкенов назначен новым министром труда Фото из архива "МГ" В своей первой публикации Серик Шапкенов отметил, что через платформы будет делиться важными новостями и готов принять во внимание предложения жителей.
- Мне хорошо знакома специфика региона. За моими плечами многолетний опыт работы вместе с вами во благо Атырауской области. Я готов и дальше направлять все свои знания и опыт, силы и энергию на дальнейшее процветание нашего края, - подчеркнул глава региона.
Седьмого апреля Шапкенов занял пост акима Атырауской области.

Али ЖУМАНОВ