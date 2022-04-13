Для поисков спасатели задействовали дрон и вертолёт, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Казахстан вернулся в «жёлтую» зону Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что спасатели извлекли из снежной массы одного пострадавшего. Он находится в сознании, предварительно у него вывих плеча. Поиски второго продолжаются. Информация о сошедшей лавине в районе пика Молодёжный в горах Заилийского Алатау поступила в ДЧС в 13:28 13 апреля. В поисках задействованы 31 человек, два кинологических расчета, вертолёт и дрон. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.