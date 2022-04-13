- В своих показаниях подозреваемые пояснили, что совершили убийство потерпевшего с целью завладеть его квартирой в Алматы. Мужчина проживал один и якобы злоупотреблял алкоголем, чем и воспользовались подозреваемые. Его убийство было совершено на территории Алматы. Затем тело потерпевшего вывезли вывезли на арендованной машине в Енбекшиказахский район и попытались сжечь, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Обгоревшее тело неизвестного мужчины жители села Каракемер обнаружили в конце марта. Судебно-медицинская эксперта показала, что смерть наступила от острой кровопотери в следствие ножевых ранений. 48-летний житель числился пропавшим без вести с середины марта. Совместными усилиями полицейских Алматы и Алматинской области задержаны трое подозреваемых - жители Енбекшиказахского района.Материалы дела переданы в Алматы, где произошло убийство.