- Владельцев скота мы установили. Дело в том, что там водоём зарос камышами. Животные, возможно, шли на водопой и утонули. Как только растаял лёд, туши всплыли на поверхность воды. Вообще эти участки арендуются. Мы направили в управление природопользования ЗКО письмо, в котором просим, чтобы арендаторы этих участков выполняли экологический кодекс и содержали водоёмы в надлежащем состоянии, - пояснил аким района.

Фото: Руслан Уразалиев/Facebook Фото проделанной работы опубликовал в Facebook житель района Руслан Уразалиев. Аким Жангалинского района Дархан Закарин сообщил, что скот обнаружили 10 апреля, а уже на следующее утро направили спецтехнику. Трупы трёх утонувших коров и двух лошадей извлекли из реки и захоронили на скотомогильнике вблизи сельского округа.Также он отметил, что это у же не первый случай и ранее они уже отправляли подобные письма в управление природопользования ЗКО.Фото: Руслан Уразалиев/FacebookФото: Руслан Уразалиев/Facebook Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.