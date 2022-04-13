Тело мужчины нашла собака-спасатель, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Найдено тело второго пропавшего при сходе лавины в горах близ Алматы Фото: РОСО МЧС РК Информация о сошедшей лавине в районе пика Молодёжный в горах Заилийского Алатау поступила в ДЧС в 13:28 13 апреля. Сообщалось о двух пропавших. В поисках задействовали 31 человека, два кинологических расчёта, вертолёт и дрон. В 15:25 спасатели Службы спасения 109 из снежной массы извлекли мужчину (один из двух пропавших). По предварительным данным, у него травмы плеча и бедра. Пострадавший является гражданином Франции.
- Шесть человек (пять из них граждане Франции и один казахстанец - прим. автора), катаясь на склонах, спровоцировали сход лавин. Четыре человека не пострадали, - сказал заместитель начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков.
В 18 часов в пресс-службе ДЧС сообщили, что кинолог РОСО Дмитрий Денисов с собакой Чарли нашли второго пропавшего, без признаков жизни. Он является гражданином Франции. Тело мужчины транспортировали на вертолёте до Медео, где ожидала следственная группа. В пресс-службе РОСО отметили, что туристы не зарегистрировались и спасателей о подъёме не предупредили. Найдено тело второго пропавшего при сходе лавины в горах близ Алматы Фото: РОСО МЧС РК. Пёс-спасатель Чарли