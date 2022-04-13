Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что в райотдел обратились родители 17-летнего студента колледжа с заявлением о факте грабежа. По их словам, малознакомый парень, угрожая, оформил на их сына онлайн кредит на 330 тысяч тенге на покупку iPhone 11. Подозреваемого задержали. Им оказался ученик 11-ого класса одной из школ города. Досудебное расследование ведётся по статье 191 УК РК «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.