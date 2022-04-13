Фото с сайта Pixabay.com По данным всемирной организации здравоохранения, около 40% жителей планеты время от времени сталкиваются с бессонницей. Причин может быть множество, от неблагоприятных условий до проблем со здоровьем. Среди самых распространённых причин - некомфортная температура воздуха в спальне. При этом стоит подчеркнуть, что для детей и взрослых могут быть разные показатели температуры. К примеру, для взрослых и детей старше двух лет идеальной считается температура от 16 до 19 градусов. Это зависит от температуры тела человека. В течение суток она может меняться и зависеть от циркадных ритмов. Если вы придерживаетесь режима, то к вечеру вы почувствуете усталость и сонливость, тело будет готовиться ко сну, его температура начнёт снижаться из-за расширения сосудов. Нижнюю точку достигнет примерно к пяти часам утра. Если в комнате слишком жарко или слишком холодно, то нарушится естественный физиологический процесс: тело не будет отдавать тепло, температура не будет опускаться. Результат - беспокойный сон, короткая фаза глубокого сна и частые пробуждения. А вот система терморегуляции у малышей заметно отличается от взрослых. Поэтому их не рекомендуется укрывать слишком тепло, закроются дыхательные пути и ребенок может задохнуться. Температура тела у младенцев на пару градусов выше, чем у нас. Поэтому температура в комнате так же не должна превышать 20 градусов. На ночь ребенка нельзя одевать слишком тепло, перегрев так же опасен как и переохлаждение. Потрогайте шею и живот ребенка, если кожа влажная, то необходимо снять с него один слой одежды. Перед сном необходимо нормализовать температуру в комнате, проветрить помещение или включить кондиционер (в зависимости от времени года). Отдавайте предпочтение постельному белью и одежде из натуральных тканей. Не накрывайтесь слишком тяжелыми и теплыми одеялами. Не употребляйте во второй половине дня кофе, чай и энергетики. В спальне должно быть минимум света, а перед сном откажитесь от использования гаджетов и работы за компьютером. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.