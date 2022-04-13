По данным «Казгиродмета», на западе ЗКО ожидается гроза. Также прогнозируется ветер юго-западный с порывами до 20 метров в секунду. Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО Западная половина страны будет находиться под влиянием циклона. На остальной части Казахстана ожидается погода без осадков.
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +14..+16, ночью похолодает до +6..+8. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается дождь. Днём будет +15..+17 градусов, ночью +8..+10 градусов. Ветер западный до 20 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём ожидается до +21..+23 градусов. Ночью похолодает до +11..+13 градусов. Ветер юго-восточный до 20 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +15..+17 градусов, ночью опустятся до +8..+10 градусов. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
